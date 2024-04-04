فيديو | شجار عنيف بين مبابي و "ضحيته" ونجوم باريس يوقفون الكارثة!

نقاش تحول إلى مشاجرة

مشاجرة عنيفة كادت أن تتطور لتصل إلى كارثة، كان بطلها كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومدافع رين وارمد أوماري.

باريس نجح في الفوز بصعوبة على رين، أمس، الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس فرنسا، حيث سجل مبابي هدف المباراة الوحيد.

ومع ذلك، شهدت جماهير ملعب حديقة الأمراء مشاجرة ساخنة بعد هذا اللقاء، حيث ظهر أوماري لاعب رين غاضبًا من بعض الاستفزازت المزعومة طوال المباراة، مما أدى إلى ذهابه إلى مبابي للحديث معه.

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النقاش بين الثنائي تطور سريعًا إلى مشاجرة جسدية، ليتدخل العديد من لاعبي باريس مثل ماركينيوس ولوكاس هيرنانديز وراندال كولو مواني لتهدئة الموقف.

ورغم محاولات جانويل بيلوسيان لاعب رين لتهدئة زميله، إلا أن أوماري دفعه وحاول مواجهة لاعبي باريس مرة أخرى، قبل أن يتم اصطحاب اللاعب إلى ممر غرفة خلع الملابس.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت العديد من المواجهات الفردية بين أوماري ومبابي والتي تفوق فيها صاحب الـ25 سنة، مما جعل الأول يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بسبب تدخله على مهاجم باريس، ولكن الأخير أهدر الركلة بتصدي رائع من الحارس ستيف مانداندا.

ولكن من سوء حظ أوماري، فإن هدف باريس الوحيد جاء من كرة سددها مبابي وارتطمت في قدمه لتسكن شباك فريقه، ليصعد باريس بهدف نظيف إلى المباراة النهائية لمواجهة ليون.