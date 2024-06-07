فيديو | شباك ياسين بونو تهتز بـ"خطأ هلالي" .. وفوفانا يحرج النصر في تصفيات كأس العالم

المغرب وكوت ديفوار يحافظان على العلامة الكاملة في الطريق نحو كأس العالم..

رغم استقباله هدفًا، إلا أن حارس مرمى الهلال، ياسين بونو، قاد المنتخب المغربي، لتحقيق فوز ثمين على زامبيا بنتيجة (2-1)، على ملعب أدرار، في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يتمكن بونو من الحفاظ على نظافة شباكه، بخطأ دفاعي من المغرب، الذي دفع ثمن الدفاع المتقدم، وهو الخطأ الذي لاقى خلاله لاعبو الهلال، العديد من الانتقادات على مدار موسم الثلاثية، لينجح إدوارد شيلوفيا، مهاجم هاكن السويدي، في الإفلات بين ثنائي الشباب وباريس سان جيرمان، رومان سايس وأشرف حكيمي، وينطلق منفردًا نحو المرمى، ويسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس الهلالي من الزاوية اليمنى.

ورغم استقباله هدفًا، إلا أن بونو قاد المغرب لتحقيق الانتصار على زامبيا بهدفين حملا توقيع حكيم زياش من علامة الجزاء وإلياس بن صغير في الدقيقتين 6 و67 من عمر المباراة، والتي شهدت مشاركة بطلي دوري أبطال أوروبا وآسيا، إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، وهداف العين الإماراتي، سفيان رحيمي.

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وعلى ملعب أمادو جون كوليبالي، وجه سيكو فوفانا، معار النصر إلى صفوف الاتفاق، ردًا قويًا على قرار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بالاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي، مسجلًا هدفًا رائعًا في شباك الجابون.

وسدد سيكو فوفانا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أعلى الزاوية اليمنى من الشباك، في الدقيقة 36، ليقود منتخب بلاده للفوز على الجابون بنتيجة (1-0)، في لقاء شهد مشاركة نجم الأهلي فرانك كيسييه برفقة منتخب الأفيال.

وحافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم، برصيد 6 نقاط من مباراتين، حيث تشهد المجموعة انسحاب إريتريا، فيما يواصل المنتخب الإيفواري، أبطال إفريقيا، صدارة المجموعة السادسة، بـ9 نقاط من ثلاث مباريات.