فيديو | شاهد رد فعله .. مشجع يطلب من آداما تراوري اللعب في الهلال

نجم مالي ارتبط مؤخرًا بالدوري السعودي خاصة الاتحاد

تداول مغردون في تويتر مقطع فيديو لمشجع هلالي يطلب من آداما تراوري جناح وولفرهامبتون ومنتخب إسبانيا اللعب في الهلال الموسم القادم.

صاحب الـ27 عامًا أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع ناديه الإنجليزي بداية يوليو الجاري، وقد سبق أن ارتبط بقوة بنادي الاتحاد لكن توقفت المفاوضات فجأة واختفى اسم اللاعب من أجندة بطل السعودية.

تراوري ارتبط كذلك بعدد من الأندية الأوروبية على رأسها ميلان، لكن لم يتطور الأمر لأكثر من مرحلة الاهتمام وجس النبض.

المشجع السعودي قال لتراوري "تعال للهلال، تعال للسعودية"، فما كان من اللاعب إلا الضحك دون الحديث بأي كلمة.

يُشار إلى أن تراوري، صاحب الأصول المالية الذي خاض 8 مباريات مع منتخب إسبانيا، لعب مع برشلونة معارًا من وولفرهامبتون خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022.