فيديو | شاهد أهداف وملخص مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين في كأس العالم 2022

شاهد أهداف وملخص الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على حساب الأرجنتين بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل لحساب المجموعة الثالثة من مونديال قطر، شهدت تقدمًا أرجنتينيًا مبكرًا عن طريق ليونيل ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف، بدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بهجوم جنوني أسفر عن هدفين سريعين سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 48 و53 من زمن المباراة.

منتخب السعودية تمكن بهذا الفوز من اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة المكسيك وبولندا.

ويلعب المنتخب السعودي مباراة الجولة الثانية أمام بولندا، والتي تقام يوم السبت 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.