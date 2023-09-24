فيديو: شاهد أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الديربي بالدوري الإسباني 2023-2024

شاهد ملخص وأهداف مباراة أتلتيكو وريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024

سقط ريال مدريد في فخ أول هزيمة له في الموسم الجاري بعد خسارة الديربي أمام أتلتيكو بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

أتلتيكو بدأ المباراة بقوة وسجل مبكرًا عن طريق ألفارو موراتا قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وحاول النادي الملكي العودة من النتيجة واستطاع بالفعل عن طريق توني كروس تقليص الفارق من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

واستطاع كامافينجا تسجيل هدف التعادل لكن تم إلغاؤه بسبب وجود حالة تسلل (فيديو | عين على الحكم .. هل تعرض ريال مدريد للظلم في الديربي بعد إلغاء هدفه الثاني؟!)

وأضاف موراتا الثالث من انطلاق الشوط الثاني ليدمر أحلام الريال في العودة بالنتيجة.

بهذا الفوز يتوقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة ليترك برشلونة ينعم بالصدارة ويبقى في المركز الثالث خلف جيرونا، بينما وصل أتلتيكو إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.