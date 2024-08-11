فيديو | سيناريو جنوني يمنح أمريكا صدارة أولمبياد باريس على حساب الصين!

ماذا حدث في نهائي السيدات لكرة السلة؟

حصدت الولايات المتحدة الأمريكية ذهبية منافسات كرة السلة للسيدات، بعد الفوز 67-66 على فرنسا، لتخطف صدارة ترتيب ميداليات أولمبياد باريس من الصين في اليوم الأخير من المنافسات.

ورفعت أمريكا رصيدها إلى 40 ميدالية ذهبية، بالتساوي مع الصين، لكنها تتفوق بفضل تحقيق 44 ميدالية فضية مقابل 27 للعملاق الآسيوي.

وكادت ذهبية الولايات المتحدة في منافسة كرة السلة للسيدات تضيع في الثانية الأخيرة، فبينما كان الفريق الأمريكي متقدمًا بنتيجة 67-64، قبل 3 ثوانٍ على صافرة النهاية، تمكنت لاعبة المنتخب الفرنسي من تسديد رمية مميزة في السلة بالثانية الأخيرة، ظن الجميع أنها رمية ثلاثية (قد تجلب التعادل)، لكن الإعادة أظهرت أن قدم اللاعبة لامست الخط لتحتسب رمية ثنائية.

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وأسدل الستار على أولمبياد باريس بتفوق الولايات المتحدة بسيناريو درامي، بينما جاءت اليابان في المركز الثالث بـ20 ميدالية ذهبية، ثم أستراليا في المركز الرابع بـ18 ذهبية.

واحتلت فرنسا صاحبة الأرض المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية برصيد 16 ميدالية ذهبية، قبل هولندا (15) والمملكة المتحدة (14) وكوريا الجنوبية (13) وإيطاليا (12) وألمانيا (12).