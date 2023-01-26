فيديو | سيبقى جمهور النصر في القلب؟ .. حمد الله يسخر من العالمي في الكلاسيكو

زهيرة عادل
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Abderrazak Hamdallah - ittihad - nassr - super cup 2023al ittihad twitter
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لن تعود العلاقات بين النصر وعبد الرزاق حمد الله كما كانت مهما حدث

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في أول لقاء بين المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، مع النصر بعد لقائه الشهير في "أكشن مع وليد"، عادت الاستفزازات بين الطرفين من جديد.

في نوفمبر 2022، ظهر حمد الله مع الإعلامي وليد الفراج مؤكدًا أن جمهور العالمي سيبقى في قلبه ومقدرًا له الاحترام، لكن هذا العهد تم نقده الليلة.

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المهاجم المغربي سجل الليلة، هدف العميد الثاني في شباك النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي.

وعقب إحرازه الهدف، اتجاه حمد الله لجماهير النصر الحاضرة في المدرجات مشيرًا له بالصمت، بعدما كانوا قد أطلقوا عليه صافرات الاستهجان في بداية المباراة.

يذكر أن الفائز في هذا اللقاء سيلتقي بالفيحاء في النهائي، بعدما أطاح الأخير بالهلال من البطولة بالفوز بهدف نظيف.

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