فيديو | "سوبليكس عنيفة" .. مُصارعة أمريكية تتسبب في إصابة مرعبة للرومانية كاتالينا

المصارعة المصابة غادرت الصالة على نقالة

أثارت المصارعة الأمريكية كينيدي بليدز، جدلًا واسعًا بطريقة انتصارها في مباراة دور الـ16 من منافسات وزن 76 كجم، خلال دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

واستطاعت كينيدي أن تفوز على منافساتها الرومانية كاتالينا أكسينتي بحركة قاضية "سوبليكس"، قبل دقيقة ونصف كاملة من انتهاء الجولة، لتحسم اللقاء لصالحها بنتيجة (11-0) "عدم تكافؤ".

وتأهلت كينيدي إلى الدور ربع النهائي، حيث تلتقي في وقت لاحق اليوم السبت مع البطلة الكوبية ميلايميس دي لا كاري.

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لكن يبدو أن الأمر تجاوز حدود التنافس والرياضة، حيث أكدت صحيفة "يورو سبورت" أن اللاعبة الرومانية تعرضت لإصابة "مرعبة" نتيجة سقوطها على رأسها بسبب هذه الحركة العنيفة.

وأشارت إلى أن الأطقم الطبية تدخلت على الفور مع انتهاء المباراة وحملت اللاعبة كاتالينا على نقالة من أجل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تبدو الإصابة في منطقة عنق الرقبة.

يذكر أن كاتالينا أكسنتي، البالغة من العمر 28 عامًا، شاركت من قبل في نسختين من بطولة العالم عام 2023، وكان أفضل تصنيف لها هو المركز الخامس.