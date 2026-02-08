فيديو | سلوت: يعلق على التحكيم.. مرة أخرى أمام الكبار يكونوا ضدنا!

عبر أرني سلوت عن غضبه من أداء التحكيم عقب خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي، مؤكداً أن فريقه يواجه دائماً قرارات عكسية في المباريات الكبرى بقوله: "مرة أخرى أمام الكبار يكونوا ضدنا". وانتقد سلوت بشدة "ازدواجية المعايير" بعد طرد سوبوسلاي مقابل الاكتفاء بإنذار لمدافع السيتي مارك جيهي رغم عرقلته لصلاح في وضعية انفراد محقق. واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الأخطاء المؤثرة حرمت ليفربول من نقاط مستحقة، مشدداً على أن المنافسة تتطلب عدالة تحكيمية متساوية للجميع في مثل هذه المواعيد الحاسمة.