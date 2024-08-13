فيديو | لاعبًا على عاطفته تجاه والده .. مشجع "يتوسل" لسعود عبدالحميد لتجديد عقده مع الهلال

هل يستجيب سعود عبدالحميد للضغط الجماهيري؟..

وجّه أحد مشجعي نادي الهلال السعودي، "طلبًا" إلى سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال كلاسيكو المملكة الكبير أمام الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز على الأهلي بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. تأهل الزعيم الهلالي إلى المباراة النهائية من أولى بطولات الموسم الجديد، في انتظار "الفائز" من قمة النصر والتعاون، مساء غدٍ الأربعاء.

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وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمشجع هلالي وهو يطالب سعود، بـ"تجديد" عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الرحيل في صيف العام الحالي.

المشجع الهلالي لعب على عاطفة الظهير الدولي الشاب تجاه والده؛ وذلك بالقول: "سعود.. الله يدخل أبوك الجنة (جدد)"؛ حيث أخذ يردد ذلك كثيرًا، خلال مرور اللاعب بجوار المدرج الذي يتواجد فيه.

جدير بالذكر أن سعود عبدالحميد البالغ من العمر 25 سنة، يتمسك بـ"الرحيل" عن الهلال في صيف العام الحالي، بعد تلقيه العديد من العروض الأوروبية؛ وسط محاولات من الهلال ومدربه البرتغالي جورج جيسوس، لإقناعه بالبقاء.