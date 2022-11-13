فيديو | "سبيد" يضرب من جديد .. اضحك على نطق أسماء لاعبي فولهام!
انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لمؤثر "يوتيوب" الأمريكي الشهير، آي شو سيبد، وهو ينطق أسماء لاعبي نادي فولهام بشكل خاطئ بالكامل.
سبيد، الذي يعد واحدًا من بين أشهر الشخصيات على "يوتيوب" والعاشق للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ظهر على قنوات "سكاي" الإنجليزية، قبل مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في ختام الجولة 16 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.
وكانت مهمة سبيد هي قراءة التشكيل الأساسي لنادي فولهام قبل المباراة، حيث توجه إلى ملعب "كرافن كوتيدج" معقل النادي اللندني، على أمل أن يشاهد رونالدو يلعب مع مانشستر يونايتد.
إلا أن سبيد تلقى خيبة أمل كبرى، بعد غياب رونالدو عن قائمة مانشستر يونايتد، وهو ما مثل صدمة للفتى الأمريكي.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سبيد وهو يحاول نطق أسماء لاعبي فولهام مع شبكة "سكاي"، والغريب أنه لم يقرأ أي اسم بصورة صحيحة، لكن سبيد تلقى المساعدة من المراسل المخضرم جيف شريفز.
November 13, 2022
يذكر أن سبيد لديه أكثر من 12 مليون متابع على "يوتيوب" ويملك شهرة كبيرة خاصة بين أوساط المراهقين.
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