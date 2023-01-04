فيديو | سامباولي أحدث ضحاياه .. لاهوز يثير الجدل بقرار تحكيمي جديد!

الحكم الإسباني المثير للجدل يضرب من جديد وضحيته هذه المرة كان المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لنادي إشبيلية.

يواصل الحكم الإسباني ماتيو لاهوز إثارة الجدل بقراراته خلال المباريات، وهذه المرة كان الضحية هو الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لنادي إشبيلية.

إشبيلية كان يلعب مساء الأربعاء أمام نادي ليناريس في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وحقق الفريق الأندلسي الفوز بخماسية نظيفة.

لكن الدقيقة 16 من زمن المباراة شهدت واقعة مثيرة للجدل، بعدما قام لاهوز بطرد سامباولي في أقل من عشر ثوانٍ بعد إنذاره في المقام الأول.

الحكم أوقف المباراة في الدقيقة 16 وتوجه إلى المنطقة الفنية لتوجيه مدرب إشبيلية بعد احتجاجه على قرار تحكيمي، وأشهر في وجهه بطاقة صفراء، لكن يبدو أن سامباولي قال شيئًا لم يعجب لاهوز الذي قرر إظهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه المدرب الأرجنتيني.

مدرب إشبيلية المساعد دافع عن سامباولي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال مدرب إشبيلية المساعد: "لا أعتقد أنه كان شيئًا خطيرًا، لقد كانت صيحة عادية من خورخي، كنت قريبًا ولم أسمع أي شيء على وجه الخصوص، في نهاية المباراة رأيتهما يتحدثان بطريقة ودية".