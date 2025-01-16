فيديو | بعد أنباء رحيله المحتمل! .. سالم الدوسري يلمح إلى مستقبله بالرد على هتاف جمهور الهلال

اللاعب يحق له التوقيع مع أي فريق حاليًا..

هُناك بعض الأسماء التي تُعتبر بمثابة "الخط الأحمر" لدى جمهور نادي الهلال، والتي يجب على الإدارة المحافظة عليها وعدم الاستغناء عنها، بأي شكلٍ من الأشكال.

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على رأس هذه الأسماء؛ النجم الدولي المتألق سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو القادم؛ حيث دخل "الفترة الحرة" التي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال الساعات القليلة الماضية.. تضاربت الأنباء بشأن تجديد سالم عقده مع الزعيم الهلالي من عدمه؛ حيث زعمت بعض التقارير أنه رفض "العرض الأول"، بينما ذكرت أخرى بأن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع اللاعب.

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ووسط كل هذا التضارب.. قام النجم الدولي المتألق بـ"تصرف جديد"، ربما يلمح إلى مستقبله مع نادي الهلال خلال الفترة القادمة؛ وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الفريق الأزرق ضد الفتح، مساء اليوم الخميس.

الهلال اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح (9-0)، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

سالم الدوسري وقف أمام جماهير الهلال، التي قامت بتوجيه التحية إليه وهتفت باسمه؛ ليقوم بـ"تقبيل" شعار النادي المتواجد على قميصه؛ في تأكيد جديد على ولائه الكبير لهذا الكيان، وعدم تفكيره في الانتقال إلى أي فريقٍ آخر - كما تردد -.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري أحد أبناء نادي الهلال، الذين تدرجوا في مختلف الفئات السنية، قبل تصعيده للفريق الأول عام 2011؛ حيث لم يُغادر أسوار هذا الكيان العملاق، إلا في تجربة احترافية قصيرة مع فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.