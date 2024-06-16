فيديو: ساحة حرب .. اشتباكات عنيفة بين جمهور إنجلترا وصربيا في يورو 2024!

مشاهد لا تُصدق

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعي إنجلترا وصربيا في مدينة جِيلسنكيرشن الألمانية، قبل ساعات من موعد مباراتهم في بطولة يورو 2024.

ووفقًا للتقارير، فقد وقعت الاشتباكات في شارع جانبي بالقرب من الساحة الرئيسية للمدينة، حيث قام مشجعو الفريقين بإلقاء الطاولات والكراسي وزجاجات الزجاج على بعضهم البعض.

وتواجدت قوات مكافحة الشغب الألمانية والبريطانية في مكان الحادث لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.

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ولم تُصدر السلطات حتى الآن أي معلومات عن حجم الإصابات أو الخسائر المادية الناجمة عن هذه الاشتباكات.

وتأتي هذه الاشتباكات لتثير قلق المنظمين لبطولة يورو 2024، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين مشجعي الفريقين.

ففي عام 2018، اندلعت اشتباكات دامية بين مشجعي إنجلترا وصربيا في مدينة بلغراد، أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وتخشى السلطات من تكرار مثل هذه الأحداث خلال البطولة الحالية، خاصة وأن المباراة بين إنجلترا وصربيا تُعد من المباريات الأكثر سخونة في المجموعة الثالثة.