فيديو | زوجة جاياردو تفجر الجدل بمقطع فيديو من مدرجات الاتحاد

أين اختفى صوت النمور؟

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حرصت زوجة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، على حضور مباراة العميد أمام الأخدود، أمس الجمعة.

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وحقق نادي الاتحاد، فوزًا ثمينًا على الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

ونشرت زوجة جاياردو مقطع فيديو من ملعب مباراة الأخدود، حيث تواجدت في المقصورة، واستعرضت الملعب والمدرجات الذهبية في بث مباشر عبر حسابها الشخصي بمنصة "إنستجرام".

وتداولت الحسابات الجماهيرية لنادي الاتحاد مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث كانت أصوات مشجعين العميد والأهازيج تسيطر على المقطع الذي أبهر المتابعين على حساب زوجة المدرب الأرجنتيني.

وانهالت التعليقات على المقطع من جماهير الاتحاد، التي انتقدت المسؤولين عن البث التليفزيوني للمباريات، حيث اتهموهم بمنع صوت الجماهير الاتحادية من الظهور.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز الرابع وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

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