فيديو | لقطة نادرة.. ذهب الأولمبياد يوحد الخصوم في مدرجات الدوري البلجيكي!

ماذا حدث في باريس؟

حصد البلجيكي ريمكو إيفينبول الميدالية الذهبية لسباق الدراجات على الطرق في أولمبياد باريس 2024، ليحقق ثنائية غير مسبوقة، إذ سبق وتوّج بالسباق الفردي ضد الساعة.

واحتفل مواطنو ريمكو بإنجازه الكبير، أثناء مباراة ميتشيلين وفيستيرلو ضمن الجولة الثانية من الدوري البلجيكي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الضيوف (4-2).

وبينما كانت النتيجة 2-1 لفيستيرلو في الدقيقة 67، هتفت الجماهير في المدرجات باسم ريمكو، فور فوزه بالذهبية، قبل أن تهنئه المذيعة الداخلية في الملعب، دون أن تتوقف المباراة.

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وواجه ريمكو مشكلة فنية في دراجته قبل نحو 4 كيلومترات من نهاية السباق، قبل أن يصفق ويلوح لفريقه من أجل تسليمه دراجة جديدة وإنقاذ الموقف الصعب في السباق الذي أقيم لمسافة 273 كيلومترًا.

وجاء في المركز الثاني الفرنسي فالونتان مادويس، ليحصد الميدالية الفضية، بينما كانت البرونزية من نصيب مواطنه كريستوف لابورت.