فيديو: ريال مدريد والألزهايمر يُحاولان إنقاذ برشلونة من الهبوط الى الدرجة الثانية ولابورتا من الاستقالة

هل يهبط برشلونة؟

لا يبدو أن برشلونة سيعرف عاماً كاملاً مليئاً بالسكون أو العمل الاداري الهادئ، فضيحة تلو الأخرى وأزمات متتالية قد تجعلك تظن ان هذا النادي أقرب الى منصات هوليوود من كونه فريقاً منافساً في الدوري الإسباني.

لكن كل الكوارث المالية وفضائح الرئيس السابق جوسيب بارتوميو، الذي وصلت به الأمور حد توكيل مختصين لتشويه سمعة لاعبيه في كفّة، والفضيحة الكبيرة التي تُثقل كاهل الإدارة الحالية في كفّة أخرى،

فالجميع في إسبانيا يتساءل: كيف سينجو برشلونة من فضيحة "نيجريرا"، نسبة للحكم خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا الذي تبيّن أنه تقاضي الملايين من أجل دعم برشلونة.

ويبدو ان هذه الفضيحة كانت الفرصة المالية لأندية الليجا من أجل أن تقتص من النادي الكتالوني، فإذا بها تحاول الاتحاد فيما بينها من أجل إصدار بيان مشترك لإدانة الفعل المُتهم به نادي برشلونة، بعد أن أصدرت أندية عدّة أولها إشبيلية بيانات منفردة مطالبةً بتحقيقات شفافة لضمان حق باقي الأندية المنافسة لبرشلونة.

هذا الاتحاد الكبير في حال تم، قد يشكل ضغطاً غير مسبوقاً على إدارة برشلونة وعلى رابطة الليجا التي تقوم بدورها بتحقيقات منفصلة مغايرة عن التحقيقات الداخلية التي يقوم بها النادي الكتالوني.

وفي حال ثبُتت التهمة على برشلونة بأنه كان يتلقى مساعدات من الحكم فإن مصير الهبوط قد يكون مطروحاً على الطاولة بالإضافة الى احتمالية كبيرة بتقديم الرئيس جوان لابورتا استقالته من النادي في وقت كان يُحاول فيه جاهداً للخروج من أزمته المالية عوضاً عن الاهتمام بهكذا نوع من القضايا.

لكن ما لم يكن في الحسبان أن طوق نجاة نادي برشلونة يكون في يد الغريم ريال مدريد.

فعند الحديث عن فرصة مماثلة للإطاحة ببرشلونة، أول من يتبادر الى الأذهان هو النادي الملكي

هل هناك فرصة أكبر للغريم الأزلي من أجل الاطاحة بعدوه؟

لكن ردة الفعل أتت مفاجئة جداً، إذ رفض بطل الليجا والرئيس فلورنتينو بيريز الطعن برشلونة والوقوف ضده بل آثر الوقوف الى جانب صديقه لابورتا ضد أندية الليجا، ليكسر حالة الوحدة التي شُكلت ضده

لكن ماذا عن الحكم الذي تلقى هذه المبلغ؟ هل ستُطيح شهادته ببرشلونة وتُنصف لأندية الأخرى؟

هنا أتت المفارقة او المفاجأة الثانية التي تقف بصف النادي الكتالوني.

إذ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوزيه ماريا نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق قد أعلن إصابته بمرض ألزهايمر.

وأوضح محامي نجريرا أنه قد يتم إعفاء الرجل من الشهادة في القضية ولن يتم توجيه اتهامات له بناءًا على مدى صعوبة حالته.