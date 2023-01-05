فيديو | رونالدو: شرف لي تمثيل النصر وقوة الدوري السعودي جذبتني

كريستيانو رونالدو يتحدث عن أسباب قبوله الانتقال للدوري السعودي

Shahid

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم نادي النصر السعودي الجديد، أن قوة الدوري السعودي هي ما دفعته للموافقة على العالمي، موضحًا أنه جاء أيضًا للمساهمة في تطوير السعودية.

العالمي نجح في إحداث المفاجأة وتعاقد مع الدون لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، إذ قدمه في حفل ضخم أقيم أول أمس الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك.

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وقال رونالدو، في تصريحاته للمركز الإعلامي للعالمي: "بكل تأكيد أشعر بشعور رائع بأن أكون هنا، تمثيل النصر يعد شرفًا لي، وأنا متطلع للبدء بجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي، سعيد جدًا بوجودي هنا".

وأضاف: "أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي، بالإضافة إلى مساعدة هذه الدولة للتطور، لأنها تستحق هذا الشيء، وأنا هنا لأكون جزءًا من الجيل الجديد".

واختتم: "الدوري السعودي لديه إمكانيات كبيرة جدًا ولاعبين من الطراز العالي، ويعد قويًا جدًا وتنافسيًا بشكل كبير، ولهذا السبب أنا هنا اليوم".

Shahid