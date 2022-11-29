فيديو | رودريجو يحاول سرقة مهارة الظاهرة في مقابلة!

التأهل إلى دور الـ 16 أراح الجميع في البرازيل!

ظهر لاعب ريال مدريد رودريجيو مضحكًا للغاية خلال مقابلة تلفزيونية مع الظاهرة رونالدو دي ليما لاعب الملكي السابق عقب لقاء سويسرا.

جاء هذا بعد أن حاول اللاعب الشاب الأخذ من مهارة رونالدو بعد المقابلة، حيث بدأ في لمس أقدام الأسطورة ثم لمس أقدامه بنفسه كأنه ينقل المهارة من هنا إلى هناك.

بركاتك يا رونالدو 🤣



تلك اللحظة حينما تلتقي بقدوتك 🤩#كأس_العالم_FIFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

المقابلة انتهت ببعض الضحكات بين الثنائي على التصرف الطريف الذي قام به النجم الشاب مع الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز على نظيره السويسري بهدف نظيف في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم وضمن التأهل إلى الدور التالي بالفعل.