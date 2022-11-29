كأس العالم
فيديو | رودريجو يحاول سرقة مهارة الظاهرة في مقابلة!
1:09 م غرينتش+2 29/11/2022
ظهر لاعب ريال مدريد رودريجيو مضحكًا للغاية خلال مقابلة تلفزيونية مع الظاهرة رونالدو دي ليما لاعب الملكي السابق عقب لقاء سويسرا.
جاء هذا بعد أن حاول اللاعب الشاب الأخذ من مهارة رونالدو بعد المقابلة، حيث بدأ في لمس أقدام الأسطورة ثم لمس أقدامه بنفسه كأنه ينقل المهارة من هنا إلى هناك.
بركاتك يا رونالدو 🤣— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022
تلك اللحظة حينما تلتقي بقدوتك 🤩#كأس_العالم_FIFA
المقابلة انتهت ببعض الضحكات بين الثنائي على التصرف الطريف الذي قام به النجم الشاب مع الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم.
وكان المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز على نظيره السويسري بهدف نظيف في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم وضمن التأهل إلى الدور التالي بالفعل.
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