فيديو | ركضن خلفه وضربنه .. سيدات الدوري الكونغولي تطاردن حكمًا داخل الملعب!

فضيحة في الدوري الكونغولي للسيدات!

شهدت مباراة فريق سيدات مازيمبي الكونغولي أمام نظيره موتيما بيمبي أحداثًا عنيفة للغاية كان ضحيتها حكم اللقاء الذي تم ضربه بشدة.

الحكم ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول الركض للهرب من فتك فتيات موتيما بيمبي وبالفعل نجح في البداية قبل أن يسقط في أيديهن.

النتيجة كانت تشير لتقدم مازيمبي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حين سقطت إحدى لاعبات موتيما بيمبي داخل منطقة الجزاء وطالب الفريق بأجمعه بركلة جزاء إلا أن الحكم رفض تمامًا، لتبدأ الأحداث.

وحاول بقية الحكام وطاقم العمل في الملعب أن يبعدوا الحكم عن اللاعبات، وبالفعل نجحوا في ذلك لكن بعد أن كان قد تم الاعتداء عليه داخل كشك الحكم الرابع.

وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة فاللاعبات المتورطات في الواقعة تم إيقافهن وسيتم فتح تحقيقًا في الأمر خلال الساعات المقبلة.