فيديو | رقصة إيجالو وجنون البليهي وجانج .. المغرب تحتفل بالهلال رغم سقوط الوداد

الزعيم تغلب على الصعاب وعبر لنصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022

للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته، يصعد الهلال السعودي لنصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022، رغم أن الكثيرين راهنوا على فشل الزعيم هذه المرة، في ظل ظروف الإصابات والغيابات.

الزعيم خطف بطاقة التأهل أمس السبت، بعد إسقاط صاحب الأرض الوداد المغربي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

واستقبلت فرقة مغربية شعبية بعثة الزعيم في فندق الإقامة عقب نهاية المباراة استقبالًا حافلًا، في لفتة رائعة من الجانب المغربي، رغم أن ممثله ودع البطولة مبكرًا، وسط تفاعل كبير من اللاعبين.

الاحتفالات سيطر عليها عدة مشاهد، لكن ربما أبرزها هي رقصة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو تمايلًا مع الأهازيج المغربية، بجانب تفاعل ثنائي الدفاع علي البليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو بالتصفيق بطريقة كوميدية.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الهلال في نصف النهائي بفلامنجو البرازيلي، في لقاء تحدد له بعد غدٍ الثلاثاء.