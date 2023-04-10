فيديو | رسالة جديدة من جماهير برشلونة إلى ليونيل ميسي من أجل العودة إلى كامب نو

جمهور برشلونة يواصل الضغط على ليونيل ميسي

واصل جمهور نادي برشلونة الضغط على أسطورته ليونيل ميسي، من أجل العودة من جديد إلى الركض على ملعب كامب نو بقميص البلوجرانا، بعد سنتين من الرحيل المأسوي.

جمهور البرسا اتفق ضمنيًا مع كل مباراة لفريقهم الهتاف باسم ميسي عند الدقيقة ال10 من زمن اللقاء، وهو ما حدث للقاء الثاني على التوالي بعد مباراة ريال مدريد الماضية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي حسمها اللوس بلانكوس برباعية دون رد.

برشلونة واصل نتائجه السيئة بالسقوط في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا سلبيًا في ختام مواجهات الجولة ال28 من الدوري الإسباني.

كما شهد اللقاء رفع أحد المشجعين في مدرجات كامب نو لافته كتب عليها "نحن نحب ميسي".

يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعد نهاية تعاقده، وفشل الفريق الكتالوني في التجديد له، لينتقل مجانًا إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وسينتهي عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، بينما لم يحسم اللاعب الأرجنتيني مستقبله بعد، مع ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي، أو الأمريكي أو الأرجنتيني في حال لم يجدد تعاقده مع باريس أو العودة مجددًا إلى برشلونة.