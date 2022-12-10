فيديو | رد فعل غريب من مدافع النصر على أمطار السعودية

المدافع الإسباني من العناصر الرئيسية في النصر هذا الموسم

نشر مدافع النصر ألفارو جونزاليس مقطع فيديو قصير عبر خاصة "ستوري" على إنستجرام أظهر خلاله رد فعل غريب تجاه الأمطار التي هطلت في السعودية يوم أمس.

المدافع الإسباني بدأ رحلته في دوري روشن السعودي هذا الموسم ويبدو أنه لم يتوقع أبدًا أن يرى الأمطار في تلك المنطقة ذات الأجواء الحارة.

جونزاليس أبدى سعادته البالغة برؤية الأمطار وسماع صوت الرعد في السعودية، وفي نفس الوقت لم يُخف دهشته الكبيرة من ذلك، إذ قال بدهشة كبيرة "أمطار في السعودية!".

المدافع يستعد حاليًا مع فريقه لاستئناف الدوري السعودي بعدما توقف لمدة شهرين تقريبًا بسبب كأس العالم قطر 2022.

النصر سيُواجه الرائد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.