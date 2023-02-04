فيديو | رد فعل غريب من حارس الفيحاء بعد فوز الهلال على الوداد

الحارس الصربي لم يسعد بفوز الهلال

نجح فريق نادي الهلال في حسم بطاقة الصعود إلى دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، بعد التفوق على الوداد المغربي بركلات الترجيح، ولكن يبدو أن تلك النتيجة لم تلق إعجاب الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وفاز الهلال على الوداد بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله بين الفريقين.

وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للحارس الصربي فلاديمير، الذي كان يتابع ركلات الترجيح بين الهلال والوداد المغربي.

الحارس الصربي ظهر غاضبًا عندما سجل مصعب الجوير، حيث لم يحتفل رفقة اللاعبين الذين سعدوا بفوز الهلال وتأهله إلى نصف النهائي.

وكان الهلالقد تلقى الخسارة أمام الفيحاء منذ أيام، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بقيادة الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.