هدايا ثمينة لنجوم الكلاسيكو

خرج لاعبو برشلونة بعدة مكاسب كبرى من رحلة كأس السوبر الإسباني، التي استضافتها السعودية خلال الفترة من 8 وحتى 12 يناير الجاري وتحديدًا بمدينة جدة.

المكسب الأهم بالطبع هو الفوز بكأس السوبر الإسباني، بعد انتصار عريض حققه برشلونة على غريمه الأزلي ريال مدريد بنتيجة (5-2) في المباراة النهائية التي سيطر عليها البارسا طولًا وعرضًا.

وبذلك يحصد برشلونة لقبه الأول هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد هانسي فليك، ويثأر من خسارته لنفس الكأس في العام الماضي على يد ريال مدريد بنتيجة (1-4)، وانفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر (15 مرة).

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كما كرس برشلونة عقدة للملكي بعدما كرر انتصاره عليه في نفس الموسم، حيث سبق وفاز البارسا في كلاسيكو الليجا بنتيجة (4-0) في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

هذه المكاسب حققها لاعبو برشلونة لفريقهم، لكنهم أيضًا خرجوا بمكاسب شخصية مهمة، منها حصول لاعبي الفريق على هدايا ثمينة قبل مباراة ريال مدريد، حيث تم توزيع هواتف "آيفون" مطلية بالذهب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعبي برشلونة في فندق الإقامة، بينما يتم توزيع هواتف "آيفون" مطلية بالذهب على لاعبي برشلونة وكل هاتف يحمل رقم واسم اللاعب.

في نفس السياق، نشر المدافع الإسباني الصاعد راؤول أسيسنيو صورة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" يعرض خلالها هاتف "آيفون" ذهبي مثل الذي حصل عليه لاعبو برشلونة، حيث تشير التقارير إلى أنه تم توزيع هواتف مماثلة على لاعبي الملكي.

ويستعد برشلونة حاليًا لخوض مباراة مهمة أمام ريال بيتيس، غدًا الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.