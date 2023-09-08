فيديو| رأي سيرخيو راموس في قبلة روبياليس الشهيرة لجيني هيرموسو

ماذا يرى الأسطورة الإسباني؟

لا تزال أصداء قضية لويس روبياليس الشهيرة في أعقاب القبلة التي وجهها إلى جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات بعد الفوز بكأس العالم تلقي بظلالها في كل القضايا الكروية داخل البلاد.

أثناء مؤتمر صحفي بنادي إشبيلية تحدت المنضم إلى صفوف الفريق الأندلسي حديثًا، سيرخيو راموس، عن هذه القبلة وأدلى بدلوه حيال روبياليس هو الآخر.

وقال راموس: " لقد تصرف روبياليس بشكل سيئ وهذا لا جدال فيه، لكننا لابد أن نستغل الفرصة ونشير إلى الأهم وهو تهنئة منتخب السيدات على تحقيق اللقب".

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وأكد راموس: "نتمنى أن تحظى كرة القدم بشكل عام بالمسؤولين الذين تستحقهم ويستحقونها".. في إشارة إلى روبياليس.

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ويواجه الرئيس السابق للاتحاد الإسباني في الوقت الراهن احتمالية التعرض للسجن، على خلفية ما تم تصنيفه من قبل بعض الدوائر القضائية كاعتداء جسدي على هيرموسو، وهو الذي تم إيقافه من أي نشاط رياضي لمدة 90 يومًا على الأقل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".