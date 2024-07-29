فيديو | "البطاريات مشحونة".. رافينيا ينسف أنباء رحيله بتصريح عن فليك!

نسف البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، التكهنات المنتشرة في وسائل الإعلام العالمية، بشأن رحيله المحتمل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووصل رافينيا إلى الولايات المتحدة، من أجل الانضمام إلى معسكر البارسا، لخوض 3 مباريات ودية تحضيرية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وقال النجم البرازيلي، في تصرحات لـ"سبورت" فور وصوله مطار أورلاندو في فلوريدا، إنه "يتطلع إلى العمل مع المدرب هانز فليك"، الذي لم يلتقه بعد، حيث تولى منصب المدير الفني بينما كان رافينيا مع المنتخب في كوبا أمريكا.

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وقضى رافينيا عطلة صيفية مميزة في بلاده، إذ صرّح بأنه "استراح، وسيبدأ فترة ما قبل الموسم ببطاريات مشحونة".

توجه رافينيا إلى فندق برشلونة في أورلاندو قبل زملائه، إذ وصلت بعثة البارسا إلى الولايات المتحدة بعد وصول رافينيا بنحو ساعة.

وتستمر جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 7 أغسطس المقبل، وتشمل مباريات ضد "مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان".