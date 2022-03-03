فيديو | ديربي الرياض أزرق .. الهلال ينتصر على النصر برباعية فقط!

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عن 44 نقطة في المركز الثاني، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 54 نقطة.

ثلاثية هلالية في شوط واحد

البداية كانت قوية من جانب الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، ولكن الهلال كان الأخطر، وترجم هذه الخطورة البرازيلي ماتيوس بيريرا بالدقيقة 16 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من جوستافو كويلار، ليسددها على يسار وليد عبد الله في المرمى.

حاول النصر بعدها الاستحواذ على الكرة، وسط تبادل الهجمات بين الفريقين، إلى أن نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 34 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من المتألق بيريرا.

سالم الدوسري سجل الهدف الثاني له والثالث للهلال بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أسكنت شباك النصر.

الهلال واصل تفوقه بالشوط الثاني

الشوط الثاني بدأ النصر بشكل أفضل، ولكن دون خطورة تذكر على مرمى الهلال، حيث ظهر لاعبي الهلال بشكل رائع وتمكنوا من إحباط جميع المحاولات النصراوية.

وحصل المدافع فونيس موري لاعب النصر على كارت أحمر في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي جدًا على المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال.

وبدأ الهلال السيطرة بشكل كامل على المباراة، وسط محاولات عن استحياء من جانب نادي النصر.

وأضاف المهاجم النيجيري أوديون إيجالو الهدف الرابع لفريق نادي الهلال بالدقيقة 75 من زمن المباراة، بعد تمريرة من البرازيلي بيريرا الذي لعبها خلف المدافعين، ليضعها إيجالو بسهولة في المرمى.

وواصل الهلال سيطرته على المباراة حتى نهايتها، ليكتفي الهلال بأربعة أهداف فقط، ويحقق النقاط الثلاثة عن جدارة واستحقاق.

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