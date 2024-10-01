فيديو | "دوري الملوك" يستعين ببيكيه للسخرية من ريال مدريد والتحكيم الإسباني!

بسبب ركلات الجزاء..

سخر الحساب الرسمي لدوري الملوك "كينجز ليج"، الذي دشّنه نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، من التحكيم الإسباني، بعدما حصل ريال مدريد على أكثر من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وحصل ريال مدريد على 5 ركلات جزاء في أول 6 جولات بالدوري الإسباني هذا الموسم، ليصبح الفريق الوحيد في القرن الـ21 الذي يسجل 5 أهداف من ركلات جزاء في أول 6 مباريات بالمسابقة.

ونشر حساب "دوري الملوك" الذي دشّنه بيكيه بعد اعتزال كرة القدم على منصة "تيك توك" مقطع فيديو لقائد برشلونة السابق، وهو يتعثر داخل منطقة الجزاء في إحدى المباريات، قبل أن يدمج لقطة أخرى لاحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح ريال مدريد.

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بيكيه اعتزل كرة القدم في 2022 بعد فترة حافلة مع برشلونة، ليعلن عن إصدار بطولة "دوري الملوك" مع صديقه إيباي لانوس أحد أشهر المؤثرين في إسبانيا.

النسخة الأولى من المسابقة بدأت في 1 يناير 2023 بمشاركة مجموعة من اللاعبين السابقين ضمن الفرق، وشخصيات أخرى معروفة تتواجد للتنافس على اللقب.

ويتكون الفريق في دوري الملوك من 7 لاعبين أساسيين و3 بدلاء، وبها 12 فريقًا يلعب كل منهم 11 مواجهة قبل خوض مباراة فاصلة على اللقب، وتقام المباريات يوم الأحد من كل أسبوع.

المباراة تستمر لمدة 40 دقيقة وتذاع بالمجان على منصة تويتش، وتبدأ كل مواجهة بأسلوب مشابه لكرة الماء، حيث يبدأ اللاعبون من على خط المرمى الخاص بهم، قبل أن يتسابقوا على الكرة في منتصف الملعب عند سماع الصفارة.

هناك حالات تسلل واستبدالات غير محدودة، وصناديق خاصة للبطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين على أي خطأ داخل الملعب. ويمكن لكل فريق الاستعانة بتقنية الفيديو مرة واحدة فقط لمراجعة أي حالة تحكيمية مثيرة للجدل.