فيديو | ارتدى قميص نجم ريال مدريد .. نجل تشافي هيرنانديز يثير غضب جمهور برشلونة قبل الكلاسيكو!

نجل أسطورة برشلونة يُثير الجدل

أثار دان نجل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق وأحد أساطير النادي، غضب جماهير البلوجرانا، قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ببطولة كأس السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة، للكشف عن الفريق الذي سيتوج بأول ألقاب موسم 2024-25.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه تشافي يتجول بأحد متاجر الملابس الرياضية، رفقة نجله دان، الذي ارتدى كان يرتدي قميص كليان مبابي مع منتخب فرنسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعبر عدد من مشجعي برشلونة عن غضبهم من ارتداء دان تشافي قميص ريال مدريد، رغم أنه نجل أحد أساطير النادي، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو.

وشوهد دان نجل تشافي في أكثر من مناسبة وهو يرتدي قمصان أندية أخرى، مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة بجانب أندية أخرى.