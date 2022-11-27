فيديو | خلع عصا زاوية الملعب وضرب الحارس على رأسه .. جنون الكرة التركية يتواصل!

يبدو أن الشغب في الكرة التركية لن يتوقف قريبًا.

شهدت مباراة الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الأولى التركي الذي هو الثاني على هرم الكرة التركية بين نادي جوزتبه وآلتاي إزمير بعض أحداث الشغب التي أدت إلى إلغاء المباراة.

البداية بدأت من بعض المناوشات في مدرجات ديربي إزمير بين الجماهير قبل أن يتدخل الإسعاف ليساعد أحد المصابين ويدخل إلى أرض الملعب.

حتى الآن كل ما يحدث هو أمر أصبح معتادًا في كرة القدم التركية، لكن الغير معتاد هو القادم، حيث نجح أحد الجماهير في الدخول إلى أرض الملعب وأمسك بعصا الزاوية التي تتواجد في الملعب.

قبل أن يتوجه بشكل فوري نحو حارس مرمى فريق آلتاي ويحطهما فوق رأسه، ليتخذ بعدها الحكم قرارًا بإلغاء المواجهة بشكل تام.

جدير بالذكر أن كلا الفريقين يتواجدان في منتصف جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 و17 نقطة في المركزين الـ 11 والـ 13 على التوالي.