فيديو | خطف بيكيه وسجل فيديو .. نيمار ينضم لدوري الملوك رغم الإصابة

إعلان رائع لانضمام نيمار لدوري الملوك!

أعلن دوري الملوك "KINGS LEAGUE" عن انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الدوري ليكون آخر النجوم المنضمين للبطولة.

جاء هذا من خلال مقطع فيديو تم نشره خلال الحدث الخاص بالدوري الذي أقيم على ملعب كامب نو مساء الأحد وحضره جماهير غفيرة.

الفيديو يظهر فيه شخص مقنع عبر شاشة تلفاز، وفي الجانب الآخر منها يجلس جيرارد بيكيه مؤسس البطولة مقيدًا كأنه مخطوفًا.

ويقول الشخص وهو يرفع القناع عن وجهه: "هناك ملك واحد هنا، أريد فريقي في دوري الملوك"، ثم يظهر وجه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

فيرد عليه بيكيه دون تردد: "نعم نعم سأعطيه لك"، ثم تحدث عن تأخره على الذهاب إلى كامب نو حيث تقام الأدوار النهائية من الدوري بحضور أربعة فرق وعدد من المشاهير أمثال رونالدينيو ورونالدو وبيكيه وغيرهم.

جدير بالذكر أن نيمار مصاب في الوقت الحالي ولن يتواجد مع فريقه باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري.