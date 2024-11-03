فيديو | بعد خسارة الكرة الذهبية.. فينيسيوس يهرب من كرة القدم إلى رياضة أخرى!

ماذا فعل نجم ريال مدريد؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وهو يمارس رياضة البادل.

وكان فينيسيوس مرشحًا لحصد جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بفضل قيادة ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكنه حصل على المركز الثاني، خلف رودري الذي حصد لقبي الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو لفينيسيوس وهو يمارس رياضة البادل، مشيرة إلى أن "النجم البرازيلي تعرض للسخرية".

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وأضافت الصحيفة الإسبانية: "وفقًا للتعليقات على مقطع الفيديو، فلا يبدو أن نجم ريال مدريد ماهر جدًا في هذه اللعبة".

ويستعد فينيسيوس وزملاؤه في ريال مدريد لمواجهة ميلان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.