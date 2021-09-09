فيديو | "حمد الله هو أسطورة النصر وليس ماجد عبد الله"

حمد الله يسيطر على كل الأمور داخل النصر

يرى الإعلامي الرياضي؛ عبد الرحمن الجماز، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هو الأحق بإطلاق لقب أسطورة نادي النصر، وليس النجم ماجد عبد الله كما يردد الجميع.

ويعتبر جماهير نادي النصر، النجم ماجد عبد الله هو أسطورة نادي النصر والكرة السعودية على الإطلاق، ودائمًا ما يكون محل خلاف مع جماهير الهلال التي ترى أن سامي الجابر هو أسطورة الكرة السعودية.

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الجماز قال خلال تصريحات لبرنامج "حوار خاص" عبر قناة "24 الرياضية": "بالمعنى الرياضي أن لقب أسطورة هو الشيء الذي لن يكرر، وأعتقد أن الأسطورة الحقيقية هو حمد الله".

وتابع: "أرى أن حمد الله أسطورة في كل شيء، ماكينة أهداف وقوة وسطوة على كل شيء، فهو أقوى شخص في نادي النصر، وهو أقوى من رئيس النادي حاليًا".

عبد الرحمن الجماز واصل: "حمد الله أقوى من مسلي آل معمر داخل النصر، وهذا الواقع، لأنه يذهب ويعود وقت ما يريد، ويشترط أن لا يخرج من التشكيلة، وفي كل موسم يضع شروطه".

عبدالرحمن الجماز :

سطوة حمدالله في النصر أقوى من رئيس النادي وهو الرجل الأول في النادي وهو أسطورة النصر بسطوته

حوار خاص ..@Aljamaz8910 pic.twitter.com/dxI99fKLWh — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 8, 2021

واختتم تصريحاته قائلًا: "أكثر لاعب غادر للإجازات هو عبد الرزاق حمد الله، فأنا أعتبره هو الرجل الأول داخل نادي النصر خلال الوقت الحالي".

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