فيديو | "حمدالله عُرض على الاتحاد بنصف راتبه، والإدارة رفضت"

سر من أسرار الميركاتو يظهر للعلن

كشف الإعلامي السعودي هتان النجار أن عبد الرزاق حمدالله نجم النصر عُرض على إدارة نادي الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن المسؤولون في جدة رفضوا الأمر.

حمدالله انضم للنصر صيف 2018 وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، والذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.

تألق حمدالله استمر للموسم الثاني، والذي تُوج به هدافًا للدوري السعودي لكن حسم الهلال صراع اللقب لصالحه، لكن الموسم الثالث شهد تراجعًا حادًا في أداء اللاعب وعدد أهدافه مما فتح باب الحديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف خاصة بعد التعاقد مع فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف.

النجار قال خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن شخصية نصراوية عرضت حمدالله على إدارة الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية عرضت تكفل النصر بنصف راتب اللاعب لتخفيف العبء المالي على العميد.

وأضاف الناقد الرياضي أن النصر طلب في المقابل الحصول على مهند الشنقيطي ظهير أيسر الاتحاد، لكن إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي رفضت اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلا بعد انتهاء علاقة النصر رسميًا بحمدالله، وذلك رغم ترحيبها الكبير بضم اللاعب.

هتان النجار - جدة :

شخصية نصراوية عرضت اللاعب "حمدالله" على نادي الاتحاد وتكفل بـ50% من رواتبه .. إدارة الاتحاد رفضت ..

الحصاد الرياضي ...@Hattan_Alnajjar pic.twitter.com/X4zLwuYDmt — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 3, 2021

وجاء حديث النجار في إطار رده على الاتهامات بأن الاتحاد فاوض حمدالله وتحدث معه خلال مدة تعاقده مع النصر، مؤكدًا أن المسؤولون في النادي الغربي لا يضمون أي لاعب إلا عبر الوسائل القانونية والتواصل مع ناديه أولًا.

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