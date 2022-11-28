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سوازيلاند

فيديو | حكم يركض لينجو بحياته في إسواتيني بسبب "يد الرب"

علي رفعت
7:12 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
Eswatini, May 2019
كرة القدم تزداد جنونًا كل يوم.

شهدت مباراة الجولة السابعة في دوري دولة إسواتيني بين مانزيني سي بيردز ومباباني هايلاندرز أحداثًا مثيرة للجدل تسببت في جذب الاهتمام للبطولة المغمورة.

جاء هذا بعد أن قام الحكم باحتساب هدفًا شاهد أغلب من في الملعب أنه قد جاء من لمسة يد، وتسبب في فوز أصحاب الأرض في المباراة فيما يشبه هدف الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا الذي برره الأخير بأن "يد الرب" هي التي أحرزته.

وبالرغم من أن المباراة كانت تخص مانزيني سي بيردز إلا أن أعدادًا كبيرة من جماهير هايلاندرز كانت حاضرة ولم يعجبها قرار الحكم.

وفور وقوع الموقف قاموا بالركض إلى داخل الملعب في محاولة للنيل من الحكم الذي ركض بكل ما يملك من سرعة للحفاظ على حياته ونفسه واحتمى في سيارة شرطة.

جدير بالذكر أن هايلاندرز يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي مانزيني في المركز السادس بـ 11 نقطة.

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