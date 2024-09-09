فيديو | دخل في مشادة معه .. حكم مصري "يمنع" ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء السنغال ضد بوروندي!

ماذا حدث بين الحكم وساديو ماني؟..

بقيادة نجم النصر السعودي ساديو ماني.. حقق منتخب السنغال الأول لكرة القدم، الفوز على مستضيفه بوروندي، بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا "المغرب 2025".

وبهذه النتيجة.. تصدر المنتخب السنغالي جدول ترتيب المجموعة الثانية عشر "مؤقتًا" برصيد 4 نقاط؛ بعد التعادل في الجولة الأولى مع نظيره بوركينا فاسو (1-1).

هدف السنغال الوحيد في شباك بوروندي؛ جاء بواسطة إسماعيلا سار من ركلة جزاء، في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب بينجو.

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وكان من المفترض أن يسدد ماني "الركلة الجزائية"، التي جاء منها هدف السنغال الوحيد؛ إلا أن حكم المباراة المصري محمد معروف رفض ذلك، حيث طلب من نجم النصر، الخروج من الملعب، قبل التسديد.

ماني دخل في مشادة عنيفة مع معروف، حيث أصر على البقاء داخل أرضية الملعب، وتنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب بلاده؛ إلا أن الحكم ظل متمسكًا بموقفه.

قرار الحكم جاء على الأغلب بعد أن تلقى ماني العلاج من الأطباء، دون أن يخرج من أرضية الملعب؛ حيث علق حساب "CANAL+ SPORT Afrique" عبر منصة "إكس"، والذي نشر الواقعة، قائلًا: "هذه هي القاعدة".

جدير بالذكر أن ساديو ماني سيعود إلى السعودية، للاستعداد مع فريقه النصر لـ"الكلاسيكو السعودي الكبير" أمام الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.