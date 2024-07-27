فيديو | حقيقة قيادة حكيمي حافلة منتخب المغرب في أولمبياد باريس!

هل فعلها نجم باريس؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو تحت عنوان "أشرف حكيمي يقود حافلة المغرب في أولمبياد باريس 2024".

وبدا في مقطع الفيديو أن سائق حافلة أسود الأطلس يشبه إلى حد كبير نجم باريس سان جيرمان الذي يشارك مع منتخب المغرب في منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

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وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن سائق الحافلة ليس حكيمي، وإنما يدعى "عبد اللطيف وابيلا"، ويعمل منذ سنوات طويلة كسائق لحافلة المنتخب الوطني.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب الأرجنتين، لكنه تعرض للخسارة أمام أوكرانيا في الجولة الثانية.

ويضرب أسود الأطلس موعدًا مع منتخب العراق في الجولة الثالثة والحاسمة، بينما تصطدم الأرجنتين بأوكرانيا، علمًا بأن كل منتخبات المجموعة تمتلك 3 نقاط.