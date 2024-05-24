فيديو | في حفل تتويج الهلال .. رسالة قوية من الجمهور إلى ياسر المسحل وجيسوس يخطف الأنظار

ماذا حدث في حفل تتويج الهلال بلقب الدوري؟..

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شهد حفل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من اللقطات المثيرة.

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الهلال نظم احتفالية خاصة، على ملعبه "المملكة أرينا"، مساء اليوم الجمعة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024؛ وهو التاسع عشر في تاريخه.

وأثناء دخوله إلى أرضية الملعب لتكريم الهلال؛ تعرض ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء الرابطة المحترفة، لصافرات الاستهجان، من الجماهير الحاضرة.

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الجماهير الهلالية اتخذت مواقف معادية ضد المسحل والرابطة؛ بعد أزمة "الروزنامة"، التي أثرت على الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ خاصة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

أيضًا.. اشتعلت أزمة أخرى بعد أن رفضت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة، تتويج الهلال بلقب الدوري؛ عقب مباراة الفريق الأول أمام الطائي، مساء أمس الخميس، والتي أقيمت على ملعب نادي الشباب.

وبعيدًا عن صافرات الاستهجان.. احتفل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بطريقته الخاصة؛ عند دخوله إلى أرضية الملعب.

جيسوس قام بـ"الرقص"، منذ لحظة دخوله إلى أرضية الملعب، وحتى وصوله إلى منصة التتويج؛ في مشهد وجد تفاعلًا كبيرًا من جماهير نادي الهلال.

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