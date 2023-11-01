فيديو | "حسنًا أنا أعتذر" .. طفل يُحرج سافيتش بسبب صورة!

نجم الهلال يقع في موقف مُحرج بسبب طفل

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في وقت بسيط، نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب نادي الهلال، في أن يُصبح واحد من أهم أعمدة فريقه، حيث تتسابق الجماهير على التقاط صورًا تذكارية معه، إلا طفل صغير تسبب له في موقف مُحرج!

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وحصل سافيتش على لقب نجم شهر أكتوبر في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تألقه وإسهامه في إبقاء فريقه الهلال في صدارة البطولة.

وخلال التقاط إحدى الفتيات صورة تذكارية مع سافيتش، رفض "ولد أختها" الطفل، التقاط صورة معه، ليبكي رافضًا أن يتواجد بجوار نجم الهلال.

وكان رد سافيتش هو الضحك والرد عليه: "حسنًا أنا أعتذر"، ليُغادر نجم الهلال دون التقاط صورة معه.

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ويستعد سافيتش مع نادي الهلال، لمواجهة الفتح مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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