حركة جنسية غير أخلاقية من مبابي للاعبي أوسير

مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يقوم بحركة جنسية غير أخلاقية تجاه لاعبي أوسير خلال مباراة الفريقين في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

قام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بحركة جنسية غير أخلاقية تجاه لاعبي أوسير خلال مباراة الفريقين في الجولة 15 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان حقق فوزًا عريضًا على أوسير بخمسة أهداف دون رد، حيث سجل مبابي هدفًا ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن زميله البرازيلي نيمار.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشهد قيام مبابي بالإشارة إلى عضوه الذكري أثناء التواجد في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين الشوطين وهو ينظر إلى لاعبي أوسير.

مقطع الفيديو انتشر بشكل كبير عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتناقلته العديد من المصادر المختلفة.

Vaya asco de jugador Kylian Mbappé... pic.twitter.com/dKAJb6QnO2 — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) November 13, 2022

❌ El repudiable gesto de Kylian #Mbappé hacia el arquero del Auxerre tras la victoria del #PSG por 5-0. pic.twitter.com/aic8umRaA0 — Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) November 13, 2022

يذكر أن باريس سان جيرمان حافظ على صدارة الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بعد الفوز على أوسير، بفارق خمس نقاط عن لانس الوصيف.