فيديو | حدث لا يُصدق في قطر .. رئيس نادٍ ينزل لأرض الملعب ويُطالب فريقه بالانسحاب

جدل كبير في قمة الدوري القطري

شهدة مباراة قمة الجولة الـ14 من دوري نجوم قطر بين المتصدر، السد، ووصيفه، الوكرة، حدثًا غريبًا على الملاعب القطرية وهو نزول رئيس النادي الثاني لأرض الملعب ومطالبة فريقه بالانسحاب من الملعب.

لقاء استاد الجنوب انتهى بالتعادل السلبي، وقد بدأ الجدل بعدم احتساب الحكم ركلة جزاء طالب بها عمر صلاح لاعب الوكرة ومن ثم احتسابه لركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو لصالح السد بعد لمسة يد على حمدي فتحي لاعب الوكرة داخل منطقة جزائه.

اللقطتان معًا أغضبتا مسؤولي الوكرة كثيرًا وما كان من الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس النادي إلا النزول إلى أرض الملعب ومطالبة فريقه بالانسحاب من المباراة وسط ذهول الجميع، وبعد دقائق عصيبة تم احتواء الموقف وتراجع الرئيس وعاد للمدرجات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المثير أن أكرم عفيف تصدى لركلة الجزاء وسددها خارج المرمى ليُهدر على فريقه فرصة التقدم باللقاء.

السد يتصدر الدوري القطري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة ويُطارده الوكرة بنقاطه الـ28 من 12 مباراة.