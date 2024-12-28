فيديو | حالة تحكيمية فريدة في الدوري الإيطالي.. الفار يلغي ركلة جزاء لحظة تسجيلها!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة بارما ومونزا مساء اليوم السبت على ملعب إنيو تارديني، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

وحقق بارما الفوز بنتيجة 2-1، بهدف قاتل عن طريق لاوتارو فالنتي في الدقيقة 90+8، بينما كانت المباراة في طريقها للتعادل.

وفي الدقيقة 75، وبينما كان بارما متقدمًا بهدف نظيف من ركلة جزاء، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض، ووقف لتنفيذها البولندي أدريان بينيديتشاك.

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وبينما كان بينيديتشاك منتظرًا صافرة الحكم للتسديد، جاءت الصافرة بالفعل (لكن مع إشارة لمراجعة اللعبة في الفيديو)، وهو ما لم يستوعبه لاعب بارما، الذي سدد الكرة داخل الشباك (مع فشل الحارس في صدها)، بينما أعطى الحكم ظهره لمنطقة الجزاء وانطلق لمراجعة اللعبة، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي (ركلة الجزاء).

بهذه النتيجة، رفع بارما رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد مونزا عند 10 نقاط في قاع الترتيب.