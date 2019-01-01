فيديو| جيسوس يغادر نهائي كوبا أمريكا بالبطاقة الحمراء

السليساو يتقدم بهدفين مقابل هدف وحيد حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهد نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو على أرض الأول واقعة مؤسفة بطلها جابرييل جيسوس مهاجم السليساو ومانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء ذلك حين تلقى المهاجم الشاب إنذاراً ثانياً كلفه الخروج بالبطاقة الحمراء، عقب ضربة بالمرفق للخصم في التحام هوائي.

المباراة انتهت بفوز البرازيل 3-1، حيث كان لجيسوس فضل تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45+3.

أيضاً صنع جيسوس الهدف الأول الذي سجله إيفرتون في الدقيقة 15، فيما أتى هدف بيرو الوحيد بتوقيع باولو جيريرو في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

المهاجم انخرط في نوبة غضب وبكاء عقب الطرد، حيث كاد أن يحطم شاشة تقنية الفيديو.

Gabriel Jesús se fue caliente por la expulsión y ¡CASI TIRA EL VAR! pic.twitter.com/55K7nurxRg — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2019

يذكر أن جيسوس بات أول لاعب يسجل في نهائي كوبا أمريكا ويطرد في نفس المباراة على مر التاريخ.