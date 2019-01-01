كأس أمم أفريقيا
بطولة كوبا أمريكا

فيديو| جيريرو يعدل الكفة وجيسوس يقتل الفرحة سريعاً

التعليقات()
(C)Getty Images
السليساو يتقدم بهدفين مقابل هدف وحيد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سجل منتخب بيرو هدف التعادل في شباك البلد المضيف البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2019.

وكان المنتخب البرازيلي قد تقدم بهدف  إيفرتون في الدقيقة 15، بعد عرضية من جابرييل جيسوس.

وفي الدقيقة 44 تحصل الضيوف على ركلة جزاء سجل منها باولو جيريرو هدف التعادل، عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

سريعاً ما رد المنتخب البرازيلي بهدف ثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

يذكر أن البرازيل أقصى الأرجنتين بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما فاز بيرو على تشيلي 3-0.

إغلاق