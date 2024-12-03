فيديو | مورينيو "المُصارع" يثير الجدل بتصرف مفاجئ تجاه مساعده ولاعب فنربخشة

الاحتفال ممنوع بأمر "سبيشال وان"

لم يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، مباراة جازينتاب في الدوري التركي، دون أن يضع بصمته الخاصة بتصرف مثير للجدل.

وتغلب فنربخشة على جازينتاب (3-1)، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في مقعد الوصيف، بحيث يبتعد عن جلطة سراي المتصدر، بفارق 3 نقاط فقط، بعدما تعثر الأخير بتعادله مع أيوب سبور (2-2)، الأحد الماضي.

وخلال احتفال لاعبي فنربخشة بالهدف الثاني في شباك جازينتاب بالدقيقة 78، كان مورينيو يركز على منح لاعبيه تعليمات متجاهلًا هذه الاحتفالات، بينما يحتضن المدربين المساعدين زكي هوكا واللاعب ميرت مولدور، باقي اللاعبين.

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وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل مفاجئ من مورينيو لقطع هذه الاحتفالات، حيث تدخل وجذب زكي هوكا من غطاء الرأس ودفعه نحو دكة البدلاء، في مشهد مثير يبرز اهتمام المدرب البرتغالي بالتفاصيل.

وفي نفس المشهد، تدخل مورينيو وجذب أيضًا اللاعب ميرت مولدور الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء واندفع نحو الملعب لتحية زميله على الهدف، حيث سحبه من الاحتفالات ودفعه مرة أخرى إلى دكة البدلاء.

وتولى جوزيه مورينيو قيادة فريق فنربخشة التركي هذا الموسم ويسير معه بشكل جيد في صراع المنافسة على لقب الدوري، الغائب عن خزائن النادي منذ 10 مواسم.