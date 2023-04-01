فيديو | جوارديولا يحتفل بهدف مانشستر سيتي مع لاعبي ليفربول، وظهور غريب لأرتور!

لقطة غريبة في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي

حالة من الجنون أصابت بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، جعلته يقوم باستفزاز كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول، بالمباراة التي جمعتهما بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح نجح في تسجيل التقدم لصالح ليفربول، قبل أن يرد سيتي برباعية أحرزها خوليان ألفاريز، كيفين دي بروينه، إلكاي جوندوان وجاك جريليش على الترتيب.

كاميرات التلفزيون التقطت جوارديولا وهو يقوم بالاحتفال في وجه تسيميكاس بعد تسجيل ألفاريز هدف التعادل في شباك ليفربول، أثناء قيام الظهير اليوناني بعمليات الإحماء.

وقام بعدها جوارديولا بتكرار نفس الشيء مع أرتور ميلو لاعب الريدز بمحاولة المزح معه ومصافحته، وهو الأمر الذي تقبله اللاعب البرازيلي وقام بالضحك في وجهه.

ومن جانبه قال أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند عن هذه الواقعة خلال تحليله للمباراة:"لا أعرف لماذا لم يقم تسيميكاس بدفع جوارديولا بعيدًا بعد قيامه بهذا التصرف".

يذكر أن فوز سيتي جعل الفريق يقلص الفارق مع آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بـ64 نقطة بفارق 5 نقاط عن المدفعجية.