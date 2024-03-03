فيديو | جن جنون جوارديولا .. هالاند يهدر هدفًا محققًا والحكم الرابع ينهار من الضحك!

النجم النرويجي أهدر ما لا يمكن إهداره!

شهدت مواجهة ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد لقطة غريبة للغاية من النجوم النرويجي إرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي.

اللقطة وجد فيها هالاند نفسه أمام المرمى الخالي تمامًا والكرة في الهواء وفشل في تسجيلها بشكل غريب للغاية بالرغم من قربه من المرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حتى أن النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة اتهمه باللعب لصالح مانشستر يونايتد في تلك المباراة.

المثير للجدل ليس الكرة التي أهدرها هالاند، لكن تصرف بيب جوارديولا بعدها، حيث توجه للحكم الرابع وبدأ في الحديث معه بشكل تكتيكي.

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لم يتمالك الحكم الرابع أعصابه وبدأ في الضحك بشكل هستيري، لا يحدث عادة في ملاعب كرة القدم.