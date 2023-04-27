فيديو | جمهور نابولي يُشيعون جنازة فرق الدوري الإيطالي!

بالأوشحة والصلبان جنازة لفرق الدوري الإيطالي

يستعد نابولي للاحتفال بالتتويج بطلًا للدوري الإيطالي، حيث قام جهور نادي الجنوب الإيطالي بالاحتفال على طريقته الخاصة والفريدة من نوعها، بتشييع جثمان الأندية الإيطالية، عن طريق القيام بجنازة للفرق بالإضافة لمدافن وهمية.

وانتشر مقطع فيديو عبر شبكة "Local Team" الإيطالية ويُظهر الفيديو مقبرة وهمية في حي (Case Nuove) في نابولي وتحتوي المقبرة على تابوت وأوشحة متعددة لخصوم نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ورفعت لافتة خلف المقبرة الوهمية كتب عليها: "لإيطاليا كلها ألم مروع، بعد سنوات عديدة نضعك على الصليب".

يمكن لنابولي أن ينتزع لقب السكوديتو في نهاية هذا الأسبوع إذا تغلب على ساليرنيتانا وتعثر لاتسيو أمام إنتر.

يذكر أن نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، مع مرور 31 جولة بينما يأتي في الوصافة نادي لاتسيو ب61 نقطة.