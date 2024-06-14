فيديو | "جمهور الاتحاد ينتظرك في الجوهرة" .. رد مفاجئ من نجم منتخب قطر!

هكذا رد نجم قطر على المشجع الاتحادي!

رد أحد النجوم البارزين في المنتخب القطري، على طلب أحد مشجعي نادي الاتحاد بالانتقال إلى العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث نادي الاتحاد حاليًا عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل تعويض إخفاق موسم 2023-24 الذي لم يشهد تحقيق أي إنجاز يُذكر.

وقام أحد مشجعي نادي الاتحاد بتصوير فيديو مع المعز علي، حيث قال له: "الاتحاد ينتظرك 60 ألف في ملعب الجوهرة المشعة".

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ورد المعز علي مهاجم الدحيل ومنتخب قطر على المشجع الاتحاد قائلًا: "الله يقدم اللي فيه الخير"، دون أن ينفي أو يؤكد أي شيء.

ويعد المعز علي هو أحد نجوم المنتخب القطري البارزين، حيث ساهم في تتويج العنابي ببطولة كأس آسيا مرتين على التوالي، موسمي 2019 بالإمارات و2023 التي أقيمت في قطر.